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Гол Рацэ принёс сборной Молдавии победу над Фарерскими островами в матче отбора на Евро-2024

Единственный гол встречи был забит во втором тайме. 
10 сентября 2023 21:02
автор: Глеб Шевяков

Футболисты Молдавии на выезде одолели национальную команду Фарерских островов в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу молдаван.

В составе победителей забитым мячом отметился Вадим Рацэ на 53-й минуте.

В настоящий момент национальная команда Молдавии занимает второе место в турнирной таблице группы E, набрав восемь очков после пяти матчей. Сборная Фарерских островов располагается на последней, пятой строчке, имея в своём активе одно очко.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа Е.

5-й тур.

Фарерские острова – Молдавия – 0:1 (0:0)

Гол: Рацэ, 53.

источник: «Советский спорт»
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