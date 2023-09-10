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Сборная Черногории вырвала победу у Болгарии в отборочном матче на Евро-2024 

Черногорцы забили победный мяч в компенсированное время ко второму тайму. 
10 сентября 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков

Национальная команда Черногории дома одержала победу над сборной Болгарии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

За команду победителей голы забили Стефан Савич (45+1 минута) и Стеван Йоветич (90+7). В составе гостей гол забил Преслав Боруков (79).

После пяти сыгранных матчей национальная команда Черногории находится на второй строчке в турнирной таблице группы G, имея в своём активе восемь очков. Сборная Болгарии занимает последнее, пятое место с двумя баллами.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа G.

5-й тур.

Черногория – Болгария – 2:1 (1:0)

Голы: Савич, 45+1. Йоветич, 90+7 – Боруков, 79.

источник: «Советский спорт»
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