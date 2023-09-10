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Станислав Черчесов назвал тройку лучших российских вратарей своего поколения

В настоящее время специалист находится в поисках клуба.
10 сентября 2023 21:14
автор: Александр Бойченко

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о трех лучших голкиперах в истории отечественного футбола.

– Топ-3 вратаря в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?

– Если брать мое поколение – Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще – Харин, – сообщает портал РБ-Спорт.

Летом текущего года Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.

источник: «РБ-Спорт»
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