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Алана Мамаева: Павел высуживает последнее у своего ребенка. Он не способен бескорыстно помогать

Ранее сообщалось, что футболист переведет 10 миллионов рублей на благотворительность.
10 сентября 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

Алана Мамаева, бывшая супруга Павла Мамаева, отреагировала на новость о желании футболиста перевести 10 млн рублей на благотворительность.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Краснодара» выиграл эту сумму благодаря победе в шоу «Выжить в Дубае».

«Какой благородный, не верю! Человек, который у собственного ребёнка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала Алана в своих соцсетях.

Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Химки», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». Известный полузащитник является чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

источник: «Советский спорт»
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