Дженнаро Гаттузо претендует на пост главного тренера «Лиона» 

«Лион» рассматривает возможность назначить Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает FootMercato.

Как утверждает источник, инициатором данной сделки выступает агент Жорже Мендеш. Сообщается, что 45-летний специалист не против продолжить свою тренерскую карьеру во Франции.

В январе 2023 года Гаттузо покинул пост главного тренера «Валенсии» и с тех пор находится без работы. Ранее он руководил «Наполи», «Миланом», «Пизу», «ОФИ», «Палермо» и «Сьоном».