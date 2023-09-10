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Дженнаро Гаттузо претендует на пост главного тренера «Лиона» 

Итальянский специалист находится без работы с января текущего года. 
10 сентября 2023 22:04
автор: Глеб Шевяков

«Лион» рассматривает возможность назначить Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает FootMercato.

Как утверждает источник, инициатором данной сделки выступает агент Жорже Мендеш. Сообщается, что 45-летний специалист не против продолжить свою тренерскую карьеру во Франции.

В январе 2023 года Гаттузо покинул пост главного тренера «Валенсии» и с тех пор находится без работы. Ранее он руководил «Наполи», «Миланом», «Пизу», «ОФИ», «Палермо» и «Сьоном».

источник: Foot Mercato
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