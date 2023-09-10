Денис Глушаков забил свой дебютный гол в Медиалиге 

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отличился дебютном мячом за медийный клуб Broke Boys и помог команде одержать разгромную победу над Fight Nights (6:2) в рамках Медиалиги.

«Есть вторая победа из двух! И дебютный гол туда же. Всех с заслуженным результатом, Броуки», — написал 36-летний футболист телеграм-канале.

Последним профессиональным клубом Глушакова являлся «Пари НН». За нижегородскую команду он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро.