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Денис Глушаков забил свой дебютный гол в Медиалиге 

Экс-игрок сборной России отметился в составе Broke Boys.
10 сентября 2023 22:42
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отличился дебютном мячом за медийный клуб Broke Boys и помог команде одержать разгромную победу над Fight Nights (6:2) в рамках Медиалиги.

«Есть вторая победа из двух! И дебютный гол туда же. Всех с заслуженным результатом, Броуки», — написал 36-летний футболист телеграм-канале.

Последним профессиональным клубом Глушакова являлся «Пари НН». За нижегородскую команду он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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