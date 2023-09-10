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Усман Дембеле объяснил свой переход из «Барселоны» в «ПСЖ»

Француз перешел в парижскую команду минувшим летом.
10 сентября 2023 22:53
автор: Александр Бойченко

Хавбек «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, почему принял решение уйти из «Барселоны».

«Я поговорил с тренером и президентом Аль-Хелаифи. Они рассказали мне об этом проекте, и возвращение во Францию также вселяло в меня надежду. В «ПСЖ» всё хорошо, у нас отличный тренер, и выступление президента мне понравилось», – сказал Дембеле в эфире телеканала TF1.

Добавим, 26-летний правый вингер летом перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне француз принял участие в четырех встречах Лиги 1, однако не сумел отметиться результативными действиями.

источник: TF1
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