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«Крылья Советов» выкупят полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива»

Российский хавбек присоединился к самарской команде в сентябре прошлого года. 
10 сентября 2023 22:54
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Крылья Советов» приняло решение выкупить права на полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, 20-летний футболист заключит соглашение с «крылышками» на четыре года, а сумма выкупа игрока составит 40 миллионов рублей.

«Крылья Советов» арендовал Бабкина у «Локомотива» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за команду Игоря Осинькина он провёл восемь матчей и забил два гола. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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