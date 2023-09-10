«Крылья Советов» выкупят полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива»

Руководство «Крылья Советов» приняло решение выкупить права на полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, 20-летний футболист заключит соглашение с «крылышками» на четыре года, а сумма выкупа игрока составит 40 миллионов рублей.

«Крылья Советов» арендовал Бабкина у «Локомотива» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за команду Игоря Осинькина он провёл восемь матчей и забил два гола. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.