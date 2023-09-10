Поль Погба – о критиках: хочу заставить их подавиться своими словами

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба заявил, что намерен вернуться с новыми силами после травмы.

«Я хочу заставить критиков подавиться своими словами. Хочу доказать им, что я не слаб. Они могут говорить плохо обо мне, но я никогда не сдамся.

Футбол – очень красивая, но жестокая игра. Ты можешь сделать что-то выдающееся, а на следующий день ты уже никто», – сказал Погба Al Jazeera.

Добавим, 30-летний полузащитник пропустил большую часть прошлого сезона из-за длительной травмы.

В нынешнем сезоне Серии А Погба не принял участие в матче 3-го тура против «Эмполи» (2:0) из-за повреждения.