ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рубиалес принял решение покинуть пост президента Королевской испанской футбольной федерации

Ранее функционер подвергся критике за поцелуй футболистки сборной Испании Марио Эрмосо. 
10 сентября 2023 23:23
автор: Глеб Шевяков

Луис Рубиалес сообщил, что намерен покинуть должность главы Королевской испанской футбольной федерации.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании в честь победы команды на чемпионате мира 46-летний функционер поцеловал Марио Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

«Я не могу продолжать свою работу», — заявил Рубиалес в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее стало известно, что согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году в Испании, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие.

источник: «Советский спорт»
Защитник сборной Кахахстана: Адиев — классный психолог, знали бы вы, что он нам говорит
Магомед Мусаевич пишет историю с национальной командой.
10.09.2023 23:57
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Хет-трик Митровича принес Сербии уверенную победу над Литвой в квалификации Евро-2024
Хет-трик Митровича принес Сербии уверенную победу над Литвой в квалификации Евро-2024
Матч состоялся в городе Каунас.
10.09.2023 23:53
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сборная Польши проиграла Албании в отборочном матче на Евро-2024
Подопечные Сильвиньо возглавили группу Е.
10.09.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Гакпо помог Нидерландам одержать волевую победу над Ирландией
Встреча прошла в Дублине.
10.09.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Главный тренер «Интер Майами»: Месси наш протагонист, а мы — актёры второго плана
Лео пришёлся ко двору.
10.09.2023 23:41
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Дубль Мавропаноса помог сборной Греции разгромить Гибралтар в матче отбора на Евро-2024
Греческие футболисты одолели своего соперника в Афинах.
10.09.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.