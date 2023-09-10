Рубиалес принял решение покинуть пост президента Королевской испанской футбольной федерации

Луис Рубиалес сообщил, что намерен покинуть должность главы Королевской испанской футбольной федерации.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании в честь победы команды на чемпионате мира 46-летний функционер поцеловал Марио Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

«Я не могу продолжать свою работу», — заявил Рубиалес в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее стало известно, что согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году в Испании, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие.