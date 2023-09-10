Дубль Мавропаноса помог сборной Греции разгромить Гибралтар в матче отбора на Евро-2024

Национальная команда Греции дома одержала разгромную победу над сборной Гибралтара в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

За греков дубль оформил Константинос Мавропанос (23-я, 83-я минуты), два мяча забил Димитриос Пелькас (9, 90+1) и гол на счету Георгиоса Масураса (70).

Таким образом, сборная Греции занимает третье место в турнирной таблице группы B, имея в своём активе девять очков после пяти сыгранных матчей. Национальная команда Гибралтара располагается на последней, пятой строчке, не набрав очков.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа В.

6-й тур.

Греция – Гибралтар – 5:0 (2:0)

Голы: Пелькас, 9, 90+1. Мавропанос, 23, 83. Масурас, 70.