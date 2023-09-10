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Гол Гакпо помог Нидерландам одержать волевую победу над Ирландией

Встреча прошла в Дублине.
10 сентября 2023 23:46
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 10 сентября, на стадионе «Авива» прошел матч 6-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Ирландии и Нидерландов. Игра завершилась победой «оранжевых» со счетом 2:1

В составе хозяев единственный гол забил Адам Айда (5-я минута). У гостей отличились Коди Гакпо (19) и Ваут Вегхорст (56).

Таким образом, подопечные Рональда Кумана поднялись на вторую строчку в группе B с 9 очками. В активе Ирландии три балла и четвертое место в квартете.

Евро-2024, квалификация

Ирландия – Нидерланды 1:2

Голы: Айда 5, – Гакпо 19, Вегхорст 56.

источник: «Советский спорт»
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