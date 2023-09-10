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Хет-трик Митровича принес Сербии уверенную победу над Литвой в квалификации Евро-2024

Матч состоялся в городе Каунас.
Хет-трик Митровича принес Сербии уверенную победу над Литвой в квалификации Евро-2024
10 сентября 2023 23:53
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В воскресенье, 10 сентября, в Каунасе прошел матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Литвы и Сербии. Победу одержали гости со счетом 3:1.

Единственный гол за хозяев оформил Гитис Паулаускас (45-я минута). В составе победителей хет-трик на счету Александра Митровича (21-я, 32-я, 43-я).

Таким образом, сборная Сербии вышла на второе место в группе G с десятью очками. На счету Литвы последнее место в квартете с двумя баллами.

Евро-2024, квалификация.

Литва - Сербия 1:3

Голы: Паулаускас 45, - Митрович 21, 32, 43.

источник: «Советский спорт»
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