Хет-трик Митровича принес Сербии уверенную победу над Литвой в квалификации Евро-2024

В воскресенье, 10 сентября, в Каунасе прошел матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Литвы и Сербии. Победу одержали гости со счетом 3:1.

Единственный гол за хозяев оформил Гитис Паулаускас (45-я минута). В составе победителей хет-трик на счету Александра Митровича (21-я, 32-я, 43-я).

Таким образом, сборная Сербии вышла на второе место в группе G с десятью очками. На счету Литвы последнее место в квартете с двумя баллами.

Евро-2024, квалификация.

Литва - Сербия 1:3

Голы: Паулаускас 45, - Митрович 21, 32, 43.