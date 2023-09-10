Защитник сборной Кахахстана: Адиев — классный психолог, знали бы вы, что он нам говорит

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров рассказал о главном секрете национальной команды под руководством Магомеда Адиева.

«У нас офигенный коллектив. Магомед Мусаевич — классный тренер и психолог. Знали бы вы, что он нам говорит. Сегодня он сказал фразу, что мужчины всегда возвращают долги, поэтому мы должны отдать этот долг нашим болельщикам, и это будет победа», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

За плечами Адиева работа в «Легионе», «Анжи», «Чайке». Также он тренировал карагандинский «Шахтёр», а в 2022 году ему доверили сборную Казахстана. Национальная команда с Адиевым во главе одержала 4 победы в 6 матчах отбора на ЧЕ-2024 и занимает четвёртое место в группе H. Сегодня казахи победили Северную Ирландию со счётом 1:0.

