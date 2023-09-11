Директор саудовской лиги рассказал, почему Салах не перешёл в «Аль-Иттихад»

Директор лиги Саудовской Аравии высказался о срыве перехода форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

Отметим, что 31-летний футболист решил продолжить карьеру в клубе АПЛ.

«Если сделка не состоялась, то это не потому, что нам больше не нравится футболист, или что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это из-за того, что некоторые вещи, которые должны быть согласованы всеми сторонами, не совпали. Мы движемся дальше и не закрываем двери. Будем рады, если Салах в итоге всё же приедет к нам», - приводит Sky Sports слова Майкла Эменало.

В текущем сезоне Салах провел четыре матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.