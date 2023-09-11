Известны кандидаты на пост главного тренера сборной Германии после увольнения Флика

Стали известны кандидаты на пост главного тренера сборной Германии.

Напомним, что накануне с этой должности был уволен Ханс-Дитер Флик. В субботу, 9 сентября, его подопечные крупно проиграли национальной команде Японии в товарищеском матче со счётом 1:4.

Как сообщает 90min, в список кандидатов входит наставник «Баварии» Томас Тухель. Ему позволят совмещать пост в клубе с работой в национальной команде до завершения сезона. После этого Тухель будет готовить сборную к чемпионату Европы.

Также в списке кандидатов присутствуют Юрген Клопп и Юлиан Нагельсман.