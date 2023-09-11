Стало известно кто из топовых футболистов не захотел переезжать в Саудовскую Аравию

Известный футбольный журналист Фабрицио Романо рассказал, кто из топовых футболистов не захотел продолжать карьеру в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер на своей странице в соцсети, речь идет о защитнике «Реала» Давиде Алабе, хавбек «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне и нападающем «Барселоны» Роберте Левандовски.

Футболисты получили несколько предложений от клубов Саудовской Аравии, но ответили отказали.

Конкретные команды, обратившиеся к перечисленным игрокам, не указываются.