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Стало известно кто из топовых футболистов не захотел переезжать в Саудовскую Аравию

Азиатский чемпионат привлек к себе повышенное внимание в минувшее трансферное окно.
11 сентября 2023 07:37
автор: Александр Поволоцкий

Известный футбольный журналист Фабрицио Романо рассказал, кто из топовых футболистов не захотел продолжать карьеру в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер на своей странице в соцсети, речь идет о защитнике «Реала» Давиде Алабе, хавбек «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне и нападающем «Барселоны» Роберте Левандовски.

Футболисты получили несколько предложений от клубов Саудовской Аравии, но ответили отказали.

Конкретные команды, обратившиеся к перечисленным игрокам, не указываются.

источник: «Советский спорт»
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