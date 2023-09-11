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В «Барселоне» высказались о ситуации с продлением контракта Хави

Он зарабатывает в «Барселоне» около четырёх миллионов евро в год.
11 сентября 2023 08:15
автор: Матвей Макаренко

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался по поводу продления контракта с Хави. Ранее сообщалось, что он зарабатывает в «Барселоне» около четырёх миллионов евро в год.

«Это то, что находится в стадии реализации и будет реализовано, когда примет решение спортивное руководство. Мы очень довольны этим. Мы только что выиграли Лигу и Суперкубок у «Реала», клуба, у которого нет финансовых проблем. Они проделали большую работу. Клуб предоставил ему отличный состав благодаря рычагам и президенту Лапорте, который рисковал своими активами. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом году, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне», – приводит слова Масипа Sport.es.

По информации испанского издания Marca, по новому контракту Хави будет получать в два раза больше. Нынешнее соглашение действует до конца текущего сезона.

источник: Sport.es
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