ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Антони высказался об отстранении от тренировок с «Манчестер Юнайтед»

Он обвиняется в насилии над девушками.
11 сентября 2023 08:44
автор: Матвей Макаренко

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони высказался об отстранении от тренировок. Его обвиняют в изнасиловании нескольких девушек.

«Конечно, моя карьера ещё не окончена. Сейчас трудные времена. Моя мама всегда говорит мне, что деревья, приносящие плоды, — это те деревья, которые люди всегда хотят побить камнями. Я тот, кто родился в нищете, у меня было много трудностей, и я пережил один из самых тяжёлых моментов в моей жизни, когда меня обвиняют в том, чего я не совершал», – приводит слова Антони Marca.

Ранее у «Манчестер Юнайтед» уже была такая проблема. Англичанин Мэйсон Гринвуд был обвинён в том же самом.

источник: Marca
Уткин объяснил, для чего проводятся матчи сборной России в условиях бана
Национальная команда сыграет две игры за два дня.
11.09.2023 09:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Лукаку рассказал о сложностях переговоров по трансферу игрока
Нападающий выступает в чемпионате Италии.
11.09.2023 08:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Барселоне» высказались о ситуации с продлением контракта Хави
Он зарабатывает в «Барселоне» около четырёх миллионов евро в год.
11.09.2023 08:15
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Стало известно кто из топовых футболистов не захотел переезжать в Саудовскую Аравию
Азиатский чемпионат привлек к себе повышенное внимание в минувшее трансферное окно.
11.09.2023 07:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зарплата Хави вырастет вдвое после продления контракта с «Барселоной»
Специалист возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года.
11.09.2023 07:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сульшер не возглавит женскую сборную Норвегии
Последним местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед».
11.09.2023 06:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.