Антони высказался об отстранении от тренировок с «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони высказался об отстранении от тренировок. Его обвиняют в изнасиловании нескольких девушек.

«Конечно, моя карьера ещё не окончена. Сейчас трудные времена. Моя мама всегда говорит мне, что деревья, приносящие плоды, — это те деревья, которые люди всегда хотят побить камнями. Я тот, кто родился в нищете, у меня было много трудностей, и я пережил один из самых тяжёлых моментов в моей жизни, когда меня обвиняют в том, чего я не совершал», – приводит слова Антони Marca.

Ранее у «Манчестер Юнайтед» уже была такая проблема. Англичанин Мэйсон Гринвуд был обвинён в том же самом.