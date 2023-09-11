Агент Лукаку рассказал о сложностях переговоров по трансферу игрока

Агент бельгийского форварда «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал о сложностях по переходу игрока в новый клуб.

Напомним, что права на 30-летнего футболиста принадлежат «Челси». Лукаку перешел в итальянский клуб на правах аренды.

«С одной стороны, »Челси» был готов продать игрока, а с другой — было желание получить максимальную сумму, и на ее выплату были способны, очевидно, только клубы Саудовской Аравии. А у Лукаку было очень четкое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», — цитирует Ледура RTL.

В отборочном турнире чемпионата Европы нападающий провел четыре матча, в которых забил шесть мячей.