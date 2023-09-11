Василий Уткин - о сборной России: непросто публичной истории проходить через игнор

Колумнист «Совспорта» Василий Уткин оценил важность проведения сборной России тренировочных сборов и товарищеских матчей в условиях отсутствия официальных.

«Видите ли, не будучи поклонником Владимира Ленина ни лично, ни как публициста, пару-тройку мемов из написанного им прямо вот ценю. В частности, слова о том, что жить в обществе и быть от него свободным невозможно.

Рано или поздно наше общество, маленькой и заменимой частью которого являюсь я, а сборная по футболу остаётся хотя и не гигантской, но большей и незаменимой частью – так вот, рано или поздно придётся задумываться и щупать, в чём наша, собственно, идентичность содержится.

Сборная проходит испытание. Это непросто – публичной истории проходить через игнор. Но… вот было б здорово, если б мы сами себе жизненные испытания выбирали, это простейший способ насмешить бога, как известно. Пусть уйдут в соседние национальные команды те, кто может и хочет. Вот сейчас египетским олимпийцам забил Степан Оганесян из Оренбурга; он красавчик, но, да, это может приблизить его как к сборной России, так и к сборной Армении.

Не вижу в этом дурного. Это ж свобода. И за Армению и прежде решали играть парни, выросшие и заигравшие в России, просто обычно это происходило с возрастом, когда шансы попасть в российскую команду становились чисто теоретическими, - заметил Уткин в колонке «Конечно, Вася!»

«Сборная играет. И правильно делает». Трезвый взгляд от Василия Уткина