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Бывший игрок «Крыльев Советов» Короман уверен, что РПЛ будет становиться все качественнее

Турнир возобновится после матчей национальных команд.
11 сентября 2023 09:18
автор: Александр Поволоцкий

Футбольный агент Огнен Короман оценил уровень чемпионата России.

Напомним, что серб ранее выступал за «Динамо», «Терек» и «Крылья Советов».

«Сейчaс, конечно, ваша лига сталa слабее, чем раньше. Многие футбoлисты уехали, отказались играть в России, нo качество местного футбoла еще осталось. Тем болeе, в вашей стране много новых стадионов и хорoших полей, поэтому, уверен, РПЛ, несмотря ни на что, будет становиться все качеcтвеннее», - приводит Sport24 слова Коромана.

Огнен играл за сборную мира в матче памяти экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

источник: Sport24.ru
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