Уткин выбрал прокомментировать матч «Эгриси» вместо сборной России

Колумнист «Совспорта» Василий Уткин рассказал об отказе комментировать матч сборной России. Он выбрал сделать репортаж о своей команде.

«Остаётся всё меньше времени, когда сборная России сыграет основным, даже с Александром Головиным, составом с Катаром, но и этого интереса я не наблюдаю.

Я даже открою вам личный секрет. Второй матч сборной России с Египтом мне даже предлагали прокомментировать на «Кинопоиске». Спрашивали. И, хотя мне это и интересно, оказавшись перед выбором – комментировать сборную или (а это совпадает!) быть со своим «Эгриси» на матче МФЛ-4, я, конечно, выбрал «Эгриси». Потому что там я понимаю, зачем я нужен и что может пойти не так без меня. А матчей сборной без меня уже столько сыграно и прокомментировано…

И тем не менее мне понятно, зачем нужно, чтобы сборная в этом качестве продолжала существовать, находить соперников хоть в Лесото и играть», - написал Уткин в в своей колонке «Конечно, Вася!»