Станислав Черчесов описал Цымбаларя одним словом

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об Илье Цымбаларе. Наставник описал его одним словом.

«Не мог не откликнуться на приглашение в такой игре. Илья есть Илья. Что вспомню об Илье? Если одним словом — нестандартность. Причём везде — на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, столовой, самолёте. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать», – приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Ему было 44 года.