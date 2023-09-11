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Станислав Черчесов описал Цымбаларя одним словом

Тренер тепло вспомнил о товарище.
11 сентября 2023 09:41
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об Илье Цымбаларе. Наставник описал его одним словом.

«Не мог не откликнуться на приглашение в такой игре. Илья есть Илья. Что вспомню об Илье? Если одним словом — нестандартность. Причём везде — на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, столовой, самолёте. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать», – приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Ему было 44 года.

источник: «РБ-Спорт»
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