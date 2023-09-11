Массимо Каррера объяснил, почему он так популярен в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о своей популярности в России. Он привёл команду к чемпионству.

«Рад и польщён тем, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщён. С чем связываю свою популярность в России? Ответ самый простой — я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь — ты молодец, не побеждаешь — плохой тренер. За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат — ты в истории», — приводит слова Карреры издание «РБ Спорт».

Сейчас Каррера нигде не работает. Самым именитым клубом после «Спартака» в его карьере был греческий АЕК.