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Массимо Каррера объяснил, почему он так популярен в России

Секрет прост.
11 сентября 2023 09:53
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о своей популярности в России. Он привёл команду к чемпионству.

«Рад и польщён тем, что мне болельщики дали в прошлом и дают сейчас. Я очень польщён. С чем связываю свою популярность в России? Ответ самый простой — я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь — ты молодец, не побеждаешь — плохой тренер. За кулисами есть много нюансов, сложностей, но тренера помнят за его победы. Есть результат — ты в истории», — приводит слова Карреры издание «РБ Спорт».

Сейчас Каррера нигде не работает. Самым именитым клубом после «Спартака» в его карьере был греческий АЕК.

источник: «РБ-Спорт»
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