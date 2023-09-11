Бительо высказался о возможном переходе в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бительо прокомментировал свой возможный переход в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что клуб из Бразилии готов расстаться с футболистом.

«Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и когда вернусь, я во всём разберусь. Есть такая возможность. Сейчас ещё нет ничего определенного. Давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова футболиста журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

За «Гремио» Бительо выступает с 2018 года. Он три раза становился победителем Лиги Гаушо в составе клуба.