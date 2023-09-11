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Маркос Леонардо мог перейти в «Зенит» или «Спартак»

Сумма сделки могла составить 14-15 миллионов евро.
11 сентября 2023 10:43
автор: Матвей Макаренко

Бразильский нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо мог переехать в РПЛ. Им интересовались сразу два клуба.

Как сообщает Metaratings, агенты футболиста предлагали кандидатуру футболиста россиянам. Игрок хотел попробовать свои силы в новом чемпионате, а сумма трансфера могла составить 14-15 миллионов евро. Зарплату бы Леонардо получал в размере 2,5 миллионов евро в год. Красно-белые не стали подписывать форварда из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.

Напомним, из «Спартака» ушли в это трансферное окно два нападающих – Кейта Бальде и Шамар Николсон.

источник: Metaratings.ru
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