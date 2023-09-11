Юрий Сёмин: уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о таланте Хвичи Квврацхелии. Сейчас он выступает за «Наполи».

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок. Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне». Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно. Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», – приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Всего у Кварацхелии 43 матча за итальянский клуб во всех турнирах. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком команды и был номинирован на «Золотой мяч».