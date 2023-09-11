«Спартак» не планирует подписывать новых игроков до зимы

Московский «Спартак» не намерен покупать новых игроков до зимы. Трансферная кампания завершена.

Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега», до конца трансферного окна у клуба новичков не будет. Красно-белые планировали усилиться форвардом, но нужную кандидатуру не нашли. Было принято решение более игроков не искать.

Сейчас в команде осталось всего два номинальных центральных форварда. Оба россияне – Александр Соболев и Павел Мелёшин.

По итогам девяти туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место, заработав всего семь очков. Лидер чемпионата России – «Краснодар». «Быки» за то же количество игр заработали 17 баллов.