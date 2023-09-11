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Игорь Корнеев: 40 миллионов евро за Нереса – это маразм

«Зенит» так и не нашёл замену Малкому.
11 сентября 2023 13:16
автор: Матвей Макаренко

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе в клуб из Санкт-Петербурга вингера «Бенфики» Давида Нереса. Эксперт считает возможную сумму трансфера за игрока завышенной.

«То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины такой цены. Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!» – приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии 26-летний бразилец провел 31 матч, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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