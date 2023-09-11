Месси назвал игрока «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире

Нападающий американского «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре соотечественника Кристиана Ромеро.

Ранее национальная команда Аргентины победила в стартовом матче квалификации чемпионата мира 2026 года с Эквадором (1:0). Ромеро был признан лучшим игроком встречи.

«Для меня он сейчас лучший защитник в мире. Потрясающая игра сегодня вечером, лучший игрок матча», – сказал Месси после завершения матча, его слова приводит Telemundo.

Ромеро 25 лет. С 2022 года он выступает за английский «Тоттенхэм». На счету игрока 23 матча и два мяча за сборную Аргентины.