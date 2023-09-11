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Шмаров: Черчесов сильнее Абаскаля как тренер, он бы навёл порядок в «Спартаке»

Красно-белые находятся во второй половине таблицы РПЛ.
11 сентября 2023 13:43
автор: Денис Владимиров

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы навести порядок столичном клубе.

«Хлестов хочет, чтобы Черчесов вернулся в «Спартак»? Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навёл порядок в «Спартаке», – цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Последним клубом Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 по июль 2023 года.

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав десять очков.

источник: «РБ-Спорт»
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