Шмаров: Черчесов сильнее Абаскаля как тренер, он бы навёл порядок в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы навести порядок столичном клубе.

«Хлестов хочет, чтобы Черчесов вернулся в «Спартак»? Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навёл порядок в «Спартаке», – цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Последним клубом Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 по июль 2023 года.

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав десять очков.