Дмитрий Аленичев: я очень рад, что Захарян уехал

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался об уезде россиянина Арсена Захаряна в чемпионат Испании. Полузащитник стал футболистом «Реал Сосьедада».

«Я очень рад тому, что Захарян уехал. Хотя по тому, как он провел прошлый год, меня по крайней мере не впечатлил, то есть он сдал по сравнению с позапрошлым годом, не сказать, чтобы он блистал. Но тем не менее набрал более-менее неплохую форму и согласился на переезд в Испанию. Честно, я не знаю финансовых деталей, больше ли стал контракт или меньше, но он сделал абсолютно правильно», – приводит слова Аленичева ТАСС.

Трансфер хавбека обошёлся испанскому клубу в € 12 млн.