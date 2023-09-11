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Агент Вильсона Изидора: игрок счастлив переходу в «Зенит»

Также представитель футболиста ответил на вопрос о безопасности.
11 сентября 2023 13:54
автор: Матвей Макаренко

Гарольд Ичбиа, представляющий интересы французского форварда «Зенита» Вильсона Изидора, рассказал о переходе клиента в новый клуб. Ранее футболист хотел покинуть страну.

«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.

Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Все так же. Но другого варианта не было», – приводит слова агента Sport24.

Сейчас «Зенит» отстаёт от лидера на три очка. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар». «Быки» заработали 17 очков по истечению семи сыгранных матчей.

источник: Sport24
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