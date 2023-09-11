Бердыев заявил, что РФС должен правильно воспользоваться ситуацией с отстранением России

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов и сборных от официальных соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Можно ли сейчас что-то сделать для российского футбола? Многое зависит от РФС, как правильно они этим воспользуются. Что нужно сделать, чтобы мы стали сильнее, когда закончится эта изоляция», – приводит слова Бердыева «РБ Спорт».

Российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях весной 2022 года.