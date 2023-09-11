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Павлюченко рассказал, чего ждёт от товарищеского матча между сборными России и Катара 

Игра состоится во вторник, 12 сентября, в Эль-Вакре.
11 сентября 2023 14:19
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче подопечных Валерия Карпина и национальной команды Катара.

«Сейчас такое тяжёлое время для нашего спорта, что не важно, какой соперник. Главное, чтобы сборная играла, футболисты собирались и команда существовала. Нужно, чтобы игроки знали о существовании сборной, что надо проявлять себя для попадания в неё. Надеюсь, что в матче с Катаром ребята проявят себя, и думаю, что будет хорошая игра. Соперник хороший», – приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Очная встреча национальных команд России и Катара пройдёт во вторник, 12 сентября, в в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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