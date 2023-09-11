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«Рубин» в летнее трансферное окно пытался приобрести двух игроков из чемпионата Хорватии

Казанцы получили отказ.
11 сентября 2023 14:30
автор: Денис Владимиров

Казанский «Рубин» в летнее трансферное окно хотел приобрести двух игроков, выступающих в чемпионате Хорватии. Об этом сообщает InKazan.

По информации источника, клуб из столицы Татарстана предлагал 3 млн евро за полузащитника «Риеки» Нико Янковича и 2,5 млн – за защитника «Хайдука» Ферру. Отмечается, что в обоих случаях казанцам было отказано в трансферах.

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

17 сентября казанцы в матче восьмого тура примут на своём поле санкт-петербургский «Зенит».

источник: Inkazan.ru
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