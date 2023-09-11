Вильсон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор считает, что питерская команда является самым большим российским клубом.

Ранее петербуржцы арендовали 23-летнего футболиста у «Локомотива» с обязательным правом выкупа.

«Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом», — приводит слова французского игрока пресс-служба питерцев.

Изидор присоединился к «Зениту» 9 сентября. «Локомотив» приобрёл его у «Монако» в январе прошлого года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его соглашение с красно-зелёными действует до конца июня 2026 года.