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Корнеев считает, что «Зенит» не будет отдавать в аренду Бакаева после перехода Изидора

Полузащитник не попадает в основной состав петербуржцев.
11 сентября 2023 14:41
автор: Денис Владимиров

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о положении в команде полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Не вижу никакого места в составе для Бакаева. Может ли «Зенит» отдать его в аренду или продать? Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных», – приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Бакаев является воспитанником академии московского «Спартака». Он перешёл в «Зенит» летом 2022 года. В составе петербуржцев в нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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