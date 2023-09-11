Селекционер «Зенита» сообщил, что Головин год ждал приглашения от сине-бело-голубых

Тренер-селекционер академии «Зенита» Сергей Ломакин поделился воспоминаниями по поводу того, что ему не удалось подписать полузащитника Александра Головина.

«Как Головина упустили? Боровичка его не вызвал. Головин играл за Новокузнецк. Поехал на него посмотреть – парень вообще супер. Ему тогда было около 15 лет. Подошёл к нему: «Саша, хочешь в «Зенит»?» – «Хочу». А Боровичка забыл про Головина. Позже его привезли в ЦСКА, полгода с ними не подписывал контракт. Ему там не нравилось. Я поехал на чемпионат Европы, где выступала сборная России Дмитрия Хомухи. Подошёл к Головину: «Саша, давай к нам? Я же тебя, помнишь, приглашал». Что ответил Головин? «Сергей Владимирович, вы мне обещали. Я год ждал приглашения из «Зенита», и никто мне не позвонил», — приводит слова Ломакина «Спорт день за днём».

Головин стал игроком «Монако» в июле 2018 года, перейдя из ЦСКА. В текущем сезоне в составе французской команды он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. На его счету 45 игр, пять голов и 13 ассистов за сборную России.