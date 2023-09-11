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L'Equipe: Блан уволен с поста главного тренера «Лиона», команду может возглавить Гаттузо

Нынешний сезон для 57-летнего француза не задался.
11 сентября 2023 15:18
автор: Денис Владимиров

Лоран Блан уволен с должности главного тренера французского «Лиона», сообщает L'Equipe.

По данным источника, главным кандидатом на освободившееся место является бывший тренер итальянских «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы 45-летнего специалиста была испанская «Валенсия», которую он покинул в январе 2023 года.

Блан возглавил «Лион» в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала одно очко в четырёх турах чемпионата Франции и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

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