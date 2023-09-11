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Фернанду Сантуш в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера сборной Польши 

Португалец руководит польской национальной командой с января 2023 года. 
11 сентября 2023 15:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш в скором времени может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в своих соцсетях.

В воскресенье, 10 сентября, его подопечные потерпели поражение от национальной команды Албании (0:2) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе текущего года. Национальная команда под его руководством сыграла шесть встреч, одержав три победы и трижды потерпела поражение.

источник: «Советский спорт»
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