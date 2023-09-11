Фернанду Сантуш в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера сборной Польши 

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш в скором времени может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в своих соцсетях.

В воскресенье, 10 сентября, его подопечные потерпели поражение от национальной команды Албании (0:2) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе текущего года. Национальная команда под его руководством сыграла шесть встреч, одержав три победы и трижды потерпела поражение.