«Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа» Мулеки

Московскому «Спартаку» летом 2023 года предлагали рассмотреть кандидатуру 23-летнего нападающего турецкого «Бешикташа» и сборной ДР Конго Джексона Мулеки, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, столичному клубу предлагали взять 23-летнего футболиста в годичную аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 4-5 млн евро. В «Спартаке» посчитали, что игрок не сможет усилить команду и отказались от его подписания.

Мулека выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. На счету футболиста 15 матчей и три мяча в составе сборной ДР Конго. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 млн евро.