ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа» Мулеки

В российском клубе не заинтересовались игроком.
11 сентября 2023 15:30
автор: Денис Владимиров

Московскому «Спартаку» летом 2023 года предлагали рассмотреть кандидатуру 23-летнего нападающего турецкого «Бешикташа» и сборной ДР Конго Джексона Мулеки, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, столичному клубу предлагали взять 23-летнего футболиста в годичную аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 4-5 млн евро. В «Спартаке» посчитали, что игрок не сможет усилить команду и отказались от его подписания.

Мулека выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. На счету футболиста 15 матчей и три мяча в составе сборной ДР Конго. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 млн евро.

источник: Metaratings.ru
Александр Гацкан: Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России
Специалист работает на два фронта.
11.09.2023 16:46
Футбол
автор: Денис Владимиров
Онопко поделился ожиданиями от своего дебюта в роли главного тренера сборной России
Специалист будет исполнять обязанности наставника национальной команды во второй игре с Египтом. 
11.09.2023 16:44
Футбол
автор: Никита Плохих
Дмитрий Аленичев: были предложения о работе, которые меня не устраивают
Экс-тренер «Спартака» пока без клуба.
11.09.2023 16:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Коваленко назвал Александра Кокорина своим кумиром 
Также хавбек в этот список внёс ещё трёх российских футболистов. 
11.09.2023 16:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мамаев перевёл алименты почти на полтора миллиона после победы в шоу
Экс-футболист выиграл «Выжить в Дубае».
11.09.2023 16:28
Футбол
Нападающий «Урала» Юшин: однозначно готов к переходу в российский топ-клуб
Форвард уверен в своих силах.
11.09.2023 16:25
Футбол
автор: Денис Владимиров
Титов: к некоторым игрокам «Спартака» у меня есть вопрос: «Почему ты здесь оказался?»
Экс-игрок красно-белых высказался о составе команды.
11.09.2023 16:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.