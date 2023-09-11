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Коваленко оценил выступление сборной России в первом матче с Египтом

Встреча национальных команд состоялась 7 сентября и завершилась вничью.
11 сентября 2023 15:33
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Коваленко подвёл итоги первого товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.

Очная встреча закончилась со счётом 1:1.

«Тяжко было, учитывая, что в Суэце температура была под 40 градусов. Но наша команда собрана из игроков, которые стабильно получают практику в РПЛ. Такие матчи надо выигрывать, показывать класс. Правда, мы успели провести только две тренировки, связи еще не наиграны. Равная была игра. И мы еще могли забить, и египтяне. Моя оценка? Если по десятибалльной шкале, то четверка. Плохо сыграл. Мало с мячом двигался, бегали почти без него. Оценка неудовлетворительная», – приводит слова 20-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Сборная России проведёт ещё одну контрольную игру с олимпийской национальной Египта в понедельник, 11 сентября. Также подопечные Валерия Карпина 12 сентября встретятся со сборной Катара в рамках товарищеского матча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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