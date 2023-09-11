Осинькин: у «Крыльев Советов» была возможность удержать Гарре от ухода

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном уходе из команды аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что греческий ПАОК предлагал за Гарре 7 млн евро, но самарцы отказались от продажи игрока.

«У нас была возможность его удержать. Мы верим, что он может прогрессировать и быть ещё более востребованным. Поэтому сегодня он с нами. Я лично не видел интереса ПАОКа, хотя читал, как и о некоторых других клубах», – приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Гарре перешёл в «Крылья Советов» в январе 2023 года, подписав трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл в составе российского клуба семь матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.