Полузащитник «Зенита» Коваленко заявил, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко дал прогноз на итоги нынешнего сезона РПЛ.

«На первом месте – «Зенит». На втором – «Краснодар». На третьем – ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья», – приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

После семи туров в нынешнем сезоне чемпионата РПЛ «Зенит» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке. Лидером соревнований является «Краснодар», в активе которого 17 очков.