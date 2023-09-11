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Полузащитник «Зенита» Коваленко заявил, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона в РПЛ

Сейчас москвичи на десятом месте.
Полузащитник «Зенита» Коваленко заявил, что «Спартак» не попадёт в топ-3 по итогам сезона в РПЛ
11 сентября 2023 16:02
автор: Денис Владимиров
автор фото: ФК «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко дал прогноз на итоги нынешнего сезона РПЛ.

«На первом месте – «Зенит». На втором – «Краснодар». На третьем – ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья», – приводит слова Коваленко «Спорт-Экспресс».

После семи туров в нынешнем сезоне чемпионата РПЛ «Зенит» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с десятью баллами располагается на девятой строчке. Лидером соревнований является «Краснодар», в активе которого 17 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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