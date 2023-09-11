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Тренер «Зенита» Тимощук отказался комментировать лишение наград на Украине 

Украинский специалист работает в питерском клубе с 2017 года. 
11 сентября 2023 16:06
автор: Глеб Шевяков

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук отказался отвечать на вопрос по поводу того, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить бывшего футболиста наград в родной стране.

«На этот вопрос я не буду отвечать», — приводит слова 44-летнего специалиста «РБ Спорт».

Согласно решению УАФ Тимощук потерял звания чемпиона и серебряного призёра Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Также он лишился тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ и потерял возможность работать в качестве тренера на территории Украины пожизненно.

источник: «РБ-Спорт»
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