Тренер «Зенита» Тимощук отказался комментировать лишение наград на Украине 

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук отказался отвечать на вопрос по поводу того, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить бывшего футболиста наград в родной стране.

«На этот вопрос я не буду отвечать», — приводит слова 44-летнего специалиста «РБ Спорт».

Согласно решению УАФ Тимощук потерял звания чемпиона и серебряного призёра Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Также он лишился тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ и потерял возможность работать в качестве тренера на территории Украины пожизненно.