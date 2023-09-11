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Егор Титов: даже Романцеву будет «весело» в нынешнем «Спартаке»

Столичный клуб проводит неудачный отрезок.
11 сентября 2023 16:11
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал результаты столичного клуба в последних матчах.

В последних четырёх турах РПЛ «Спартак» проиграл три матча и однажды сыграл вничью.

«В одном слове «Спартак» заложено всё. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет «весело». Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков как победами, так и качеством футбола», – приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Спартак» 16 сентября проведёт домашний матч с «Сочи». Встреча начнётся в 19.00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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