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Тренер сборной Казахстана Адиев сообщил, что не стремится попасть в историю 

За последние пять матчей на отборе к Евро-2024 казахстанская национальная команда потерпела лишь одно поражение. 
11 сентября 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил выступление своей команды на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

«Я всегда боялся и до сих пор боюсь таких высказываний: первый, попал в историю и так далее. Это не те вещи, за которые я борюсь в жизни и хочу, чтобы они происходили со мной. Да, приятно, что мы впервые в истории набрали 12 очков. Не буду этого скрывать. Но для меня это не повод для гордости», – приводит слова 46-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящее время сборная Казахстана располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков после шести проведённых матчей.

источник: Чемпионат.com
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