Тренер сборной Казахстана Адиев сообщил, что не стремится попасть в историю 

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил выступление своей команды на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

«Я всегда боялся и до сих пор боюсь таких высказываний: первый, попал в историю и так далее. Это не те вещи, за которые я борюсь в жизни и хочу, чтобы они происходили со мной. Да, приятно, что мы впервые в истории набрали 12 очков. Не буду этого скрывать. Но для меня это не повод для гордости», – приводит слова 46-летнего специалиста «Чемпионат».

В настоящее время сборная Казахстана располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков после шести проведённых матчей.