Титов: к некоторым игрокам «Спартака» у меня есть вопрос: «Почему ты здесь оказался?»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о своём отношении к нынешнему составу команды.

«Вообще «Спартак» — специфическая команда. Все сюда идут, понимая, что это — бренд. Тут великолепные условия, в том числе финансовые. Но ко многим игрокам у меня большие вопросы. Один из них такой: «Почему ты здесь оказался?», - приводит слова Егора Титова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после семи туров сезона-2023/2024 Российской Премьер-лиги располагается на девятой позиции, набрав 10 очков.